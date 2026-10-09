Водителя, закрывшего госномер тканью, арестовали на пять суток в Туркестанской области

В Туркестанской области к ответственности привлекли водителя, который намеренно закрыл государственный номер автомобиля тканью.

Нарушение выявили сотрудники центра оперативного управления на автодороге Шымкент — Самара.

Установлено, что за рулем автомобиля Toyota, следовавшего из Сарыагаша в направлении Туркестана, находился 25-летний житель Шымкента.

Собранные материалы направили в суд. По решению суда водитель признан виновным и привлечен к ответственности. Ему назначили административный арест сроком на пять суток и лишение права управления транспортными средствами на один год.

Кроме того, выяснилось, что с начала года водитель шесть раз нарушал правила дорожного движения.

Полицейские продолжают работу по выявлению нарушений правил дорожного движения и обеспечению безопасности на дорогах.