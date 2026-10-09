Около 200 школьников приняли участие в занятии по дорожной безопасности в Семее

В школе № 53 города Семея состоялось познавательно-профилактическое занятие, направленное на формирование у подрастающего поколения культуры дорожной безопасности и предупреждение дорожно-транспортных происшествий. В мероприятии, организованном совместно с организацией по защите прав детей, приняли участие около 200 учащихся.

В ходе встречи школьникам разъяснили правила дорожного движения, обязанности пешеходов, необходимость соблюдения сигналов светофора и внимательности при переходе проезжей части. Кроме того, детям рассказали, что каждое действие на дороге напрямую влияет на безопасность, а соблюдение правил является личной ответственностью каждого человека.

Особенностью мероприятия стал открытый диалог учащихся с сотрудником полиции. Они обсудили различные дорожные ситуации, с которыми могут сталкиваться в повседневной жизни.

— Ученик: Если на пешеходном светофоре горит зеленый свет, можно сразу переходить дорогу?

— Сотрудник полиции: Зеленый сигнал разрешает пешеходам переходить дорогу. Однако прежде необходимо посмотреть по обеим сторонам и убедиться, что автомобили остановились. Нельзя выходить на проезжую часть, не убедившись в безопасности.

— Ученик: Значит, недостаточно просто знать правила дорожного движения — нужно постоянно их соблюдать?

— Сотрудник полиции: Совершенно верно! Дорожная безопасность — это общая ответственность каждого из нас. Каждое правильное решение может помочь сохранить человеческую жизнь.

Подобные встречи не только повышают правовую грамотность детей, но и способствуют формированию у них дисциплинированности, осторожности и чувства ответственности.

Культура дорожной безопасности начинается с детства. Знание правил — это первый шаг, а их неукоснительное соблюдение в повседневной жизни — залог безопасного будущего.