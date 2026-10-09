Полицейский помог женщине избежать потери 5 млн тенге в Туркестанской области

В Мактааральском районе Туркестанской области сотрудник полиции, находясь вне службы, предотвратил мошенничество и помог 59-летней женщине избежать потери 5 млн тенге.

Полицейский Шерхан Калтурсын заметил, что женщина проводит подозрительную финансовую операцию у банковского терминала, и незамедлительно вмешался в ситуацию.

Предварительно установлено, что неизвестные позвонили женщине и сообщили, что ее родственникам отправили подарок по почте. Затем они попросили сообщить код, поступивший на телефон.

Воспользовавшись доверием женщины, мошенники оформили на ее имя кредит на сумму 5 млн тенге и попытались убедить ее перевести деньги на указанные счета.

Поверив злоумышленникам, женщина отправилась в банк, чтобы выполнить их указания. Однако полицейский своевременно распознал мошенническую схему, объяснил женщине, что она стала жертвой обмана, и помог предотвратить перевод денежных средств.

Благодаря своевременному вмешательству сотрудника полиции 5 млн тенге не попали в руки злоумышленников, а женщина избежала финансовых потерь.

Этот случай в очередной раз подтверждает, что сотрудники полиции даже вне службы проявляют бдительность и готовы прийти на помощь.