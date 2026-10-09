Более 6 тысяч школьников охватит проект "Отличник безопасности" в ВКО

В Восточно-Казахстанской области стартовал седьмой ежегодный проект "Отличник безопасности", который реализуют совместно ТОО "Казцинк", управление образования и департамент полиции ВКО.

В этом году проект охватит более 6 тысяч школьников Усть-Каменогорска, Риддера, Алтая и Серебрянска.

2026 год проходит под девизом "Закон и порядок — гарантия безопасного детства". В связи с этим особое внимание уделяется защите несовершеннолетних, профилактике правонарушений и предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди детей.

Для школьников подготовили памятки и светящиеся браслеты. В памятках собраны простые рекомендации о том, как вести себя на улице и в транспорте, общаться с незнакомыми людьми и пользоваться интернетом. Вместе с родителями дети также смогут определить и нарисовать безопасный маршрут от дома до школы.

Первыми участниками проекта стали ученики школы № 30 Усть-Каменогорска. Сотрудники подразделений общественной безопасности, ювенальной и патрульной полиции провели для ребят "минутку безопасности": напомнили правила дорожного движения, разобрали возможные опасные ситуации и рассказали, куда обращаться за помощью.

Такие встречи помогают детям не только запоминать правила, но и понимать, как правильно действовать в сложной ситуации.

Работа продолжается: в ближайшее время памятки и светящиеся браслеты получат школьники других городов региона.

Закон и порядок формируются с детства — через знания, ответственность и полезные привычки.