С начала года комплексы "Кибер-шериф", патрулирующие дороги Павлодарской области, пресекли 21 494 нарушения скоростного режима.

Комплекс "Кибер-шериф" оснащен камерами, которые позволяют отслеживать три полосы движения и распознавать автомобили на расстоянии до 150 метров.

Система распознает государственные регистрационные номера автомобилей нарушителей правил дорожного движения, автоматически проверяет их по базам данных, фиксирует нарушения и записывает их на видео, после чего информирует инспектора. Полная автоматизация позволяет одновременно работать с несколькими поисковыми базами.

Так, во время несения службы на трассе Павлодар — Кызылорда с помощью комплекса "Кибер-шериф" остановили автомобиль Chevrolet Cobalt. За рулем находился житель Павлодарской области. При проверке выяснилось, что за этим транспортным средством числится задолженность по административным штрафам. Согласно постановлению судебного исполнителя, владелец уклонялся от их уплаты, объясняя это сложным финансовым положением.

Автомобиль водворили на специализированную стоянку до полного погашения задолженности.