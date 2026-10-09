Сила, характер и патриотизм: школьники приняли участие в спартакиаде в Караганде

Десять команд, 160 школьников и четыре спортивные дисциплины. В Караганде в преддверии Дня Республики прошла областная спартакиада среди классов юных стражей порядка. Ребята не только боролись за победу, но и продемонстрировали сплоченность, волю к победе и приверженность здоровому образу жизни.

Организаторами соревнований выступили управление специальной мобилизационной и подготовительной работы департамента полиции Карагандинской области и спортивный клуб "Арлан".

На спортивной площадке встретились представители 10 команд. В составе каждой — по 16 школьников, готовых проверить свои силы в подтягивании на перекладине, настольном теннисе, мини-футболе и перетягивании каната. За каждым состязанием стояли не только физическая подготовка и ловкость, но и умение действовать сообща, поддерживать товарищей и не сдаваться перед трудностями.

На открытии спартакиады заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Талгат Мугманов подчеркнул, что подобные мероприятия помогают воспитывать не только сильных спортсменов, но и ответственных, дисциплинированных граждан.

— Спорт учит гораздо большему, чем просто побеждать. Он закаляет характер, воспитывает дисциплину, настойчивость и уважение к сопернику. Именно такие качества помогают молодым людям добиваться поставленных целей и брать на себя ответственность. Для нас важно, чтобы юные стражи порядка росли не только физически крепкими, но и достойными гражданами своей страны, настоящими патриотами, которые понимают ценность закона, порядка и взаимной поддержки. Уверен, что сегодняшние соревнования подарят ребятам яркие эмоции, новые знакомства и стимул двигаться вперед, — отметил Талгат Мугманов.

Особое внимание организаторы уделили профилактике наркомании среди подростков. В рамках мероприятия прошла информационная акция под лозунгом "Мы против наркотиков!". Участникам раздали футболки с соответствующей надписью и информационные листовки о вреде наркотических веществ и последствиях их употребления.

Организаторы подчеркнули, что важно не просто предостерегать подростков от опасных привычек, но и предлагать им достойную альтернативу — спорт, активный досуг, командную работу и участие в общественной жизни.

Спартакиада стала частью работы по популяризации здорового образа жизни, укреплению патриотических ценностей и формированию ответственного отношения к своему будущему.

По итогам соревнований лучшие команды и участники получили заслуженные награды. Но главным результатом стали не только спортивные достижения, но и атмосфера единства, взаимной поддержки и стремления к новым победам.

В департаменте полиции Карагандинской области отмечают, что работа с молодежью, развитие спортивных инициатив и воспитание уважения к закону остаются важными направлениями профилактической деятельности.