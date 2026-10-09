В ДП Туркестанской области сотрудников обучают работе с дронами

В департаменте полиции Туркестанской области проводится масштабная работа по эффективному использованию цифровых решений, инициированных министерством внутренних дел Республики Казахстан.

В рамках одного из направлений управлением оперативно-криминалистической деятельности организовано обучение сотрудников районных криминалистических подразделений, а также центра оперативного управления использованию беспилотных летательных аппаратов (дронов).

В ходе занятий стражи порядка изучили основные технические возможности дронов, порядок их управления, методы проведения фото- и видеосъемки, осмотра места происшествия с воздуха, а также способы использования полученных материалов в криминалистических целях.

Кроме того, полицейские освоили практические навыки безопасной эксплуатации беспилотных летательных аппаратов, проведения их технического осмотра перед полетом и эффективного применения при выполнении служебных задач.