Более 136 кг рыбы осетровых пород изъяли в Мангистауской области

5 октября в Каракиянском районе в ходе профилактических мероприятий сотрудники полиции совместно с представителями других правоохранительных и уполномоченных органов остановили автомобиль Chevrolet Cobalt.

При осмотре багажного отделения автомобиля обнаружены и изъяты 22 рыбы, внешне схожие с осетровыми породами, принадлежавшие 55-летней пассажирке. Общий вес изъятой рыбы составил 136,15 кг.

По данному факту начато досудебное расследование.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление происхождения изъятой рыбы и всех обстоятельств произошедшего.

Полиция напоминает, что незаконные добыча, приобретение, хранение, перевозка и реализация редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных влекут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

Полиция призывает граждан соблюдать требования природоохранного законодательства и воздерживаться от незаконного приобретения, хранения и перевозки объектов животного мира.