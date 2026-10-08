Около 80 первокурсников обсудили угрозы киберпреступности в ВКО

В Восточно-Казахстанском техническом университете имени Д. Серикбаева прошла профилактическая встреча со студентами первого курса. Около 80 молодых людей обсудили актуальные угрозы в интернете — киберпреступность, интернет-мошенничество и правила безопасного поведения в сети.

Перед студентами выступила старший оперуполномоченный УПК ДП ВКО Нурай Арыстанбек. Она рассказала о схемах киберпреступлений, с которыми молодые люди могут столкнуться в повседневной жизни. Отдельное внимание уделили дропперству и так называемым "активаторам" — людям, которых вовлекают в незаконные операции с использованием банковских счетов и карт.

Отдельно разобрали распространенные схемы интернет-мошенничества. Студентам объяснили, как распознать подозрительное предложение, на какие детали обратить внимание при общении в интернете и почему обещание легкого заработка может обернуться серьезными последствиями.

Встреча прошла в формате открытого диалога. Студенты задавали вопросы, приводили интересующие их ситуации и получали разъяснения от сотрудника полиции. Также участникам напомнили простые правила цифровой безопасности, соблюдение которых помогает защитить свои данные и деньги.

Полиция призывает молодежь сохранять бдительность в интернете, не доверять сомнительным предложениям и проверять информацию, прежде чем совершать какие-либо действия. В цифровой среде осторожность — один из главных способов защитить себя.