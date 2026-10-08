7 октября сотрудники батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области на автодороге Астана — Караганда получили информацию системы QAJ о грузовом автомобиле, следовавшем со стороны Астаны в направлении Караганды. По имеющимся данным, на транспортном средстве могли использоваться подложные государственные регистрационные номера.

Информация была незамедлительно передана патрульным экипажам. На 111-м километре автодороги, в районе поселка Осакаровка, сотрудники полиции остановили грузовой автомобиль DAF под управлением 35-летнего водителя.

При осмотре транспортного средства подозрения подтвердились. Поверх казахстанских государственных регистрационных знаков были установлены номерные знаки другого государства — Грузии. Таким образом, водитель пытался скрыть реальные регистрационные данные транспортного средства.

Автомобиль водворен на коммунальную специализированную стоянку. В отношении водителя составлены административные протоколы по частям 3 и 4 статьи 590 КоАП Республики Казахстан.

По итогам рассмотрения материалов судом Осакаровского района водитель лишен права управления транспортными средствами сроком на один год и подвергнут административному аресту.

Командир батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области Медет Нурмуханов отметил, что использование подложных номеров — это не формальное нарушение, а попытка скрыть сведения о транспортном средстве и избежать ответственности.

— Патрульные полицейские уделяют особое внимание выявлению транспортных средств с подложными государственными регистрационными знаками. В данном случае информация системы QAJ позволила своевременно ориентировать наряды и остановить грузовой автомобиль. При проверке выяснилось, что под казахстанскими номерами были установлены регистрационные знаки Грузии. Такие попытки ввести полицию в заблуждение не останутся без внимания. С начала года сотрудники батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области задержали 87 водителей, использовавших подложные государственные регистрационные номера. По каждому факту принимаются предусмотренные законом меры, — сообщил Медет Нурмуханов.

В полиции напоминают водителям: государственный регистрационный номерной знак является обязательным идентификатором транспортного средства. Его подмена, сокрытие либо использование подложных номеров влечет установленную законом ответственность.

Полиция продолжает работу по выявлению подобных нарушений, в том числе с использованием современных систем мониторинга и анализа дорожной обстановки.