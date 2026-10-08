122 нарушения правил чистоты и благоустройства пресекли в области Абай

В области Абай усилен контроль за соблюдением требований санитарной чистоты и благоустройства населенных пунктов.

За одну неделю пресечено 122 факта нарушения требований чистоты и благоустройства.

Среди выявленных правонарушений:

— 101 факт — нарушение правил благоустройства населенных пунктов;

— 21 факт — загрязнение мест общего пользования.

Соблюдение требований чистоты является важным условием, которое напрямую влияет не только на состояние окружающей среды, но и на внешний облик населенных пунктов, а также создание комфортных условий для жителей.

В выявлении правонарушений важную роль играют камеры видеонаблюдения. С их помощью предупреждаются и пресекаются правонарушения, связанные с загрязнением мест общего пользования.

Полиция призывает граждан соблюдать чистоту и порядок, бережно относиться к окружающей среде, не допускать загрязнения общественных мест и образования несанкционированных свалок.

Работа в данном направлении системно продолжается в населенных пунктах области Абай. Принимаются соответствующие меры по недопущению нарушений правил благоустройства и загрязнения мест общего пользования.