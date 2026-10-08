Первый полицейский класс "Жас сақшы" открылся в Каратальском районе

Сила, мужество, дисциплина и порядок — именно такие качества формируются у ребят, которые с ранних лет делают свой первый шаг навстречу службе и ответственности.

В Каратальском районе, в селе Достык, на базе средней школы-гимназии имени Бикена Римова состоялось открытие первого класса “Жас сақшы”.

17 учеников 7-го класса приняли присягу и впервые надели погоны. Для каждого из них это не просто новая форма, а символ ответственности, дисциплины и готовности быть примером для сверстников.

Этот день стал особенным и для родителей, родных и близких ребят. Ведь первые погоны — это большая гордость и одновременно первый ответственный шаг.

Впереди у “Жас сақшы” новые знания, занятия, тренировки и испытания, которые помогут воспитать в них уверенность, выдержку, чувство долга и уважение к Закону.

Сегодня они делают первый шаг. Возможно, именно среди этих 17 учащихся завтра будут те, кто выберет профессию защитника правопорядка.