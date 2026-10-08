МВД и Kinopark Theatres расширяют сотрудничество в сфере антинаркотической профилактики

В Министерстве внутренних дел состоялась рабочая встреча с PR-директором сети кинотеатров Kinopark Theatres Ерланом Бухарбаевым. По итогам встречи подписан меморандум о сотрудничестве, предусматривающий объединение усилий государства и бизнеса в сфере профилактики наркопотребления и формирования безопасной среды для населения.

Стороны обсудили перспективы реализации совместных профилактических инициатив, ориентированных прежде всего на молодежь. Одним из ключевых направлений сотрудничества станет использование возможностей культурно-досуговой сферы для популяризации здорового образа жизни, формирования осознанного неприятия наркотиков и привлечения молодежи к содержательным формам досуга.

В первой декаде октября планируется проработать механизм регулярной трансляции антинаркотических видеороликов перед премьерными показами отечественных и зарубежных фильмов. Ожидается, что профилактические материалы будут демонстрироваться в кинотеатрах Kinopark Theatres в 18 городах страны, что позволит существенно расширить охват информационно-разъяснительной работы и донести до широкой аудитории информацию о последствиях употребления наркотиков и связанных с этим рисках.

Представители Kinopark Theatres поддержали инициативу МВД и выразили готовность на добровольной основе участвовать в профилактических мероприятиях в качестве социального партнера.

В МВД отмечают, что взаимодействие с социально ответственным бизнесом является важной составляющей комплексной профилактики наркопотребления. Совместные проекты позволяют использовать современные и востребованные площадки для продвижения ценностей здорового образа жизни, создания условий для безопасного досуга молодежи и предупреждения ее вовлечения в наркосреду.

Министерство внутренних дел продолжит развивать сотрудничество с представителями бизнеса, культуры и общественности в рамках продвижения принципа "Закон и Порядок". Объединение усилий государства и общества способствует повышению эффективности профилактики наркопотребления, снижению факторов риска и укреплению общественной безопасности.