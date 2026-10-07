Двоих нарушителей общественного порядка арестовали на 10 суток в Алматинской области

Сотрудники полиции привлекли к ответственности двоих граждан за грубое нарушение общественного порядка.

В ходе проверки установлены 41-летний Багдат Жумагулов и 34-летний Айтмагамбет Каирбаев. Установлено, что указанные лица, находясь в общественном месте, грубо нарушали общественный порядок и выражали явное неуважение к окружающим.

По результатам рассмотрения материалов действия граждан квалифицированы как мелкое хулиганство. По решению суда обоим нарушителям назначено административное взыскание в виде 10 суток ареста.

Сотрудники полиции также провели с привлеченными к ответственности гражданами профилактическую беседу, направленную на недопущение повторных нарушений общественного порядка.

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