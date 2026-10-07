В ходе мониторинга камер видеонаблюдения сотрудники полиции на 140-м километре автодороги Алматы — Шелек — Хоргос зафиксировали факт хулиганского поведения со стороны водителя транспортного средства.

На видеозаписи водитель, проезжая мимо камеры, демонстративно показывал в ее сторону неприличный жест.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение и остановили автомобиль Mercedes-Benz серого цвета. Личность водителя установлена, он привлечен к ответственности.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что водитель умышленно скрывал государственный регистрационный номерной знак перед камерой. В связи с этим в отношении него составили протоколы по соответствующим статьям КоАП Республики Казахстан.

Материалы направлены в суд для принятия процессуального решения и привлечения нарушителя к ответственности.