Юные "Жас сақшы" познакомились с работой полиции в Туркестанской области

Для учащихся класса "Жас сақшы" организовали информационно-разъяснительный урок.

Мероприятие, состоявшееся в Сарыагашском районном управлении полиции, было направлено на повышение патриотического духа, формирование гражданской ответственности и развитие интереса у учащихся к правоохранительной деятельности. Школьникам также рассказали о важной роли полиции в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан.

В ходе встречи школьников ознакомили с основными направлениями деятельности управления полиции. Юные стражи порядка посетили дежурную часть, где узнали о ее работе и увидели, как сотрудники, несущие круглосуточную службу, принимают сообщения от граждан и оперативно реагируют на поступившие обращения и происшествия.

Кроме того, учащиеся посетили центр оперативного управления, где ознакомились с возможностями системы видеонаблюдения. Им продемонстрировали, как современные технологии используются для контроля за обстановкой в общественных местах, предупреждения правонарушений и обеспечения безопасности граждан.