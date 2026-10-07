Около 500 школьников приняли участие в профилактической встрече в Туркестане

Стражи порядка города Туркестана встретились с около 500 учащимися общеобразовательной школы № 17 имени Ататюрка и провели разъяснительную работу по вопросам профилактики правонарушений.

В ходе встречи школьникам рассказали о необходимости соблюдения правил дорожного движения, порядка в общественных местах, последствиях совершения правонарушений, а также об ответственности несовершеннолетних.

Кроме того, ребятам разъяснили важность знания своих прав и обязанностей, а также соблюдения требований безопасности.

В завершение мероприятия учащиеся задали интересующие их вопросы и получили от специалистов конкретные ответы и полезные рекомендации.

Подобные встречи направлены на повышение правовой грамотности подростков, а также формирование у них безопасного и ответственного поведения.