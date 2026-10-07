В школах Казахстана внедряют цифровые форматы правовой и антинаркотической профилактики

Министерство внутренних дел совместно с Министерством просвещения и IT-специалистами компании "Bilim Group Ltd" приступило к реализации совместного проекта по внедрению инновационной инфраструктуры "Закон и Порядок" в действующую образовательную платформу "BilimClass", которая используется в качестве электронного дневника в школах страны.

Основная цель инициативы - переход от разовых лекций к системной онлайн-профилактике наркоправонарушений и наркомании среди школьников, а также проведение регулярных вебинаров со специалистами, онлайн-обучение педагогов и виртуальных встреч с родительской общественностью.

Интеграция инфраструктуры "Закон и Порядок" в платформу "BilimClass" позволит обеспечить равный доступ к правовой информации для всех участников образовательного процесса независимо от места их проживания.

Цифровая площадка объединит более 2,5 млн школьников, 350 тысяч педагогов и свыше 5 млн родителей, охватывая более 5 тысяч школ.

Учебные и профилактические материалы распределены по трем ключевым категориям:

"Ученик" - интерактивные тесты, правовые видеоролики и электронные буклеты, направленные на формирование осознанного неприятия правонарушений. Раздел также включает информацию о волонтерстве и профориентации для поступления в ведомственные учебные заведения органов внутренних дел.

"Родитель" - инструменты раннего выявления рисков, программа "Тест в каждый дом", а также контакты анонимных служб доверия.

"Преподаватель" - методические рекомендации и цифровые инструменты для организации ежедневной профилактической работы.

Главным преимуществом платформы является возможность непрерывного дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса.

В перспективе МВД планирует значительно расширить функционал платформы. Система будет дополнена новыми актуальными разделами, посвященными профилактике лудомании, обеспечению дорожной и кибербезопасности, а также защите детей от других угроз в интернет-пространстве.