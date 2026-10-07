Из колледжа — в строй: семь одногруппников выбрали службу в Нацгвардии

Сразу семь выпускников столичного колледжа в этом году решили пройти срочную службу в Национальной гвардии МВД РК. Все они имеют специальность фельдшера. Сейчас они находятся в учебном пункте воинской части 5571 в Алматы, где осваивают основы военного дела и готовятся к принятию Военной присяги.

Инициатором стал Кадиржан Байтенов. Он первым отправился в военкомат, прошел медицинскую комиссию, а затем предложил своим бывшим одногруппникам вместе отправиться на службу.

Идею поддержал и Думан Корганбаев, который в тот момент находился в Шымкенте. Узнав, что друзья собираются в армию, он купил билет до Астаны и уже в тот же день пришел в военкомат. Так семеро бывших одногруппников вновь оказались вместе, только теперь уже в военной форме.

Сегодня гвардейцы проходят курс молодого бойца. Они привыкают к армейскому распорядку, осваивают строевые приемы и основы военного дела. По их словам, присутствие рядом знакомых людей помогает быстрее адаптироваться к новой обстановке.

— Мы давно знаем друг друга, поэтому здесь чувствуем себя увереннее. В любой ситуации можно обратиться друг к другу за помощью. Вместе служить интересно, потому что есть с кем разделить и повседневные моменты, и первые армейские трудности, — отмечает Алмас Болысбек.

На вопрос, почему выбрали Национальную гвардию, военнослужащие отмечают современные условия службы. В частности, их заинтересовали цифровизация процессов в войсках правопорядка, использование интеллектуальных систем видеонаблюдения и современные технологии, применяемые в организации питания военнослужащих.

Впереди у семерых одногруппников еще много месяцев службы. После подготовки они будут выполнять задачи по охране общественного порядка и безопасности в Алматы.

Для некоторых из них служба в войсках правопорядка может стать началом профессионального пути. Уже сейчас несколько военнослужащих рассматривают возможность продолжить службу в Военно-медицинском управлении и применить полученные в колледже знания уже в военной сфере.