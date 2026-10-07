Более 3 кг мефедрона изъяли у подозреваемых в Астане

В Астане полицейские пресекли попытку ввоза крупной партии наркотиков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены 20-летний мужчина и 18-летняя девушка, подозреваемые в распространении наркотиков.

При въезде в столицу на одном из постов сотрудники полиции остановили автомобиль KIA, в котором находились подозреваемые.

В ходе обыска в салоне автомобиля обнаружена коробка с двумя вакуумированными пакетами, внутри которых находилось порошкообразное вещество белого цвета. Согласно результатам исследования, изъятое вещество является мефедроном. Его вес составил 2 кг.

В ходе обыска квартиры, где проживали задержанные, полицейские обнаружили еще около 1 кг аналогичного вещества, а также предметы, предназначенные для его фасовки.

Все обнаруженное общим весом более 3 кг изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело. Оба подозреваемых водворены в ИВС.

Полиция продолжает работу по выявлению и пресечению каналов поставки и распространения наркотиков.