Более 60 иностранцев привлекли к ответственности в первый день ОПМ "Нелегал" в Астане

На территории столицы с 5 по 9 октября проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Нелегал", направленное на повышение уровня соблюдения миграционного законодательства, а также предупреждение нарушений правил пребывания и осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами на территории Республики Казахстан.

По итогам первого дня мероприятия более 60 иностранных граждан привлечены к ответственности за нарушения миграционного законодательства.

Кроме того, в отношении двух иностранных граждан, грубо нарушивших миграционное законодательство Республики Казахстан, судом приняты решения о принудительном выдворении за пределы страны.

В ходе мероприятия особое внимание уделяется выявлению причин и условий, способствующих незаконной миграции, а также проведению профилактической работы, направленной на соблюдение иностранными гражданами установленного порядка пребывания на территории Республики Казахстан.

Полиция призывает граждан и работодателей строго соблюдать требования миграционного законодательства. Незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности, нарушение сроков их пребывания на территории Казахстана, а также осуществление трудовой деятельности без соответствующих документов влекут ответственность, установленную законодательством.