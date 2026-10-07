English Club для сотрудников туристской полиции открыли в Астане

В Астане состоялось открытие English Club, созданного для повышения уровня языковой подготовки сотрудников туристской полиции.

Мероприятие состоялось на базе Академии управления МВД РК и объединило представителей правоохранительных органов, дипломатического сообщества и сотрудников туристской полиции. В открытии English Club принял участие заместитель начальника департамента полиции города Астаны Арман Атанов.

В современном городе, который ежегодно принимает большое количество иностранных гостей, работа туристской полиции выходит далеко за рамки обеспечения общественного порядка. Сотруднику важно не только оперативно оказать помощь, но и уметь свободно объяснить туристу маршрут, порядок действий в нестандартной ситуации, помочь при утрате документов или необходимости медицинской помощи.

Именно на практическую подготовку сотрудников ориентирован новый English Club. В рамках его работы полицейские будут совершенствовать разговорные навыки и отрабатывать реальные ситуации, с которыми могут столкнуться иностранные туристы в Астане.

В мероприятии приняли участие президент дипломатического клуба “Астана” Кайырболат Сахметов, а также начальник Академии управления МВД РК, доктор юридических наук, профессор Жанат Дильбарханова.

Департамент полиции города Астаны отмечает, что развитие туристской полиции является частью комплексной работы по созданию безопасной и комфортной среды для жителей и гостей столицы.

Для иностранного гостя первое обращение к полицейскому нередко становится первым непосредственным контактом с городом. Поэтому важно, чтобы этот контакт был профессиональным, понятным и доброжелательным.