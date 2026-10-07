Более 17 тысяч нарушений пресекли с помощью автомобилей Ekin-Patrol в Павлодарской области

В регионе для повышения безопасности дорожного движения используются патрульные автомобили, оснащенные автоматизированной системой фиксации нарушений ПДД Ekin-Patrol.

Система работает в автоматическом режиме и не требует участия сотрудника полиции. Она фиксирует различные нарушения правил дорожного движения, а также распознает государственные регистрационные номерные знаки транспортных средств с последующей проверкой по базам данных на наличие задолженностей, арестов и розыска.

По данным полиции, с начала текущего года с помощью автомобилей с системой Ekin-Patrol в регионе пресечено свыше 17 тысяч правонарушений.

В ведомстве подчеркнули, что эти меры направлены исключительно на обеспечение безопасности участников дорожного движения. Водителей призывают быть внимательными и строго соблюдать требования ПДД.