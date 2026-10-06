82 правонарушения, связанные с вандализмом, пресекли с начала года в Жамбылской области

Порча общественного имущества, нанесение незаконных надписей на стенах, повреждение памятников и объектов благоустройства — это не просто нарушение порядка, а действия, за которые законом предусмотрена ответственность.

С начала года в Жамбылской области пресечено 82 правонарушения, связанных с вандализмом.

По каждому факту в соответствии с законодательством принимаются соответствующие меры. За вандализм предусмотрена уголовная и административная ответственность. В соответствии с законодательством ответственность за такие действия наступает с 14 лет.

Полиция призывает соблюдать порядок в общественных местах и бережно относиться к общественному имуществу.

Чистая и благоустроенная среда — общее достояние. Сохранять ее — ответственность каждого из нас.