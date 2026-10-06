Юные "Жас сақшы" познакомились с работой полиции в Туркестанской области

Учащиеся класса "Жас сақшы" школы-гимназии имени М. Горького посетили Жетысайский районный отдел полиции, где ознакомились с особенностями работы сотрудников полиции.

В ходе познавательной встречи школьники узнали об особенностях службы, требованиях, предъявляемых к сотрудникам правоохранительных органов, а также о профессиях в сфере правопорядка. Подполковник полиции Сержан Ассаурбекулы подробно рассказал о повседневной деятельности полиции и ответил на вопросы ребят.

Юные стражи порядка также ознакомились с работой центра оперативного управления и увидели, как с помощью камер видеонаблюдения обеспечиваются общественная безопасность и предупреждение правонарушений.

В ходе мероприятия учащиеся не только наблюдали за работой стражей порядка, но и оценили ответственность и значимость этой профессии.

Подобные встречи способствуют открытости деятельности полиции и повышению правовой грамотности подрастающего поколения.

Главная цель — повысить интерес молодежи к службе в полиции и помочь ребятам определиться с выбором будущей профессии.