В Астане функционирует система "Цифровой участковый инспектор", направленная на упрощение работы участковых инспекторов полиции и повышение эффективности их деятельности.

Цифровое решение объединяет в одном пространстве основные сведения и инструменты, необходимые участковому инспектору в повседневной работе. Через систему доступны информация о закрепленной территории и ее жителях, интерактивная карта, данные для контроля лиц, состоящих на профилактическом учете, а также статистические показатели.

В системе также предусмотрен локальный помощник на основе искусственного интеллекта. Он позволяет сотрудникам оперативно находить необходимую информацию и получать соответствующие рекомендации на основе официальных документов и нормативных материалов. При этом обработка данных осуществляется во внутренней цифровой среде без их передачи в интернет.

"Цифровой участковый инспектор" позволяет снизить рутинную нагрузку на сотрудников участковой службы и сократить время, затрачиваемое на поиск необходимой информации.

Кроме того, система создает условия для более эффективного и прозрачного мониторинга ситуации на закрепленных участках, планирования профилактической работы и оценки результатов деятельности сотрудников.

Внедрение цифровых технологий — важный шаг на пути к переводу работы полиции на современный формат, укреплению взаимодействия с гражданами и обеспечению принципа "Закон и порядок".