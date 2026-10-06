ОПМ "Безопасный дом" продолжается в Павлодаре

С 5 октября по 5 ноября 2026 года на территории Павлодарской области проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасный дом", направленное на предупреждение правонарушений и обеспечение общественного порядка.

В рамках ОПМ сотрудники Южного отдела полиции управления полиции города Павлодара проводят рейдовые отработки жилого сектора. Участковые инспекторы совместно с инспектором по делам несовершеннолетних Южного отдела полиции проверили адреса, представляющие оперативный интерес, а также лиц, состоящих на профилактическом учете, в том числе условно-досрочно освобожденных.

В ходе рейдов сотрудники полиции проверяют соблюдение установленных ограничений, проводят профилактические беседы и разъясняют гражданам требования законодательства.

— Основная задача таких отработок — своевременно выявить возможные проблемы и предупредить совершение повторных правонарушений. В ходе проверок мы обращаем внимание на соблюдение установленных ограничений, проводим профилактические беседы и при необходимости принимаем соответствующие меры, — отметил участковый инспектор Южного отдела полиции Асхат Абенов.