Сотрудница ДП Карагандинской области завоевала серебро на Азиатских играх

Представительница департамента полиции Карагандинской области Эльмира Сыздыкова завоевала серебряную медаль на Азиатских играх в весовой категории до 76 кг.

Выступая в турнире по женской борьбе, карагандинская спортсменка продемонстрировала высокий уровень подготовки, мастерство и волю к победе, успешно пройдя серию напряженных схваток с сильнейшими соперницами континента.

Завоеванное серебро стало важным вкладом в копилку национальной сборной Казахстана и очередной яркой страницей в спортивной карьере Эльмиры, которая успешно совмещает службу в полиции с выступлениями на международных спортивных аренах.

Департамент полиции Карагандинской области поздравляет Эльмиру Сыздыкову с заслуженной наградой и желает ей новых профессиональных и спортивных достижений.