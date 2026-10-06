На 11 тысяч преступлений меньше: МВД усиливает защиту граждан от повседневных угроз

В МВД состоялось заседание Коллегии, на котором подведены итоги оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев 2026 года и определены ключевые задачи на предстоящий период.

МВД последовательно усиливает работу по предупреждению и пресечению правонарушений. За 9 месяцев зарегистрировано на 15% меньше преступлений, чем годом ранее, - снижение составило более 11 тысяч.

Усиление профилактики и своевременное пресечение административных правонарушений помогают предупреждать более тяжкие преступления и их последствия, укреплять принцип "Закон и Порядок".

Министр подчеркнул, что за общими показателями стоят конкретные люди и их безопасность. Достигнутое требует от подразделений еще большей собранности и настойчивости.

На коллегии глава ведомства строго обозначил просчеты в работе территориальных подразделений и служб. От руководителей потребовал устранить упущения, наладить контроль за исполнением поставленных задач и лично отвечать за результаты.

Отдельным направлением остается реализация Президентской инициативы "Таза Қазақстан". За 9 месяцев пресечено более 321 тысячи нарушений, включая загрязнения общественных мест и нарушения правил благоустройства. По реагированию полиции ликвидировано 1 318 стихийных свалок. Продолжается пресечение незаконного вывоза бытовых и строительных отходов.

- Как подчеркнул Глава государства, смысл "Таза Қазақстан" выходит за рамки чистоты улиц - это культура поведения, взаимное уважение и соблюдение закона. Поручаю усилить профилактику и пресечение загрязнения общественных мест, вандализма и порчи имущества, - заявил Ержан Саденов.

Усилены меры по пресечению вандализма, нанесения незаконных надписей и граффити. С начала года удалено более 12 тысяч граффити, возбуждено порядка 5,8 тысячи административных производств. Совместно с волонтерами проведено около 13 тысяч профилактических мероприятий. Министр поставил задачи последовательно пресекать такие нарушения и ускорить проработку поправок об усилении ответственности за незаконные надписи на зданиях.

В семейно-бытовой сфере усилены меры защиты пострадавших и предупреждения повторного насилия. За 9 месяцев к административной ответственности привлечено более 90 тысяч семейных дебоширов - на 18,4% больше, чем годом ранее. Из них 25 тысяч подвергнуты административному аресту. Вынесено свыше 73 тысячи защитных предписаний. За нарушение предписаний и установленных судом ограничений к ответственности привлечены 20,5 тысячи человек. Для обеспечения безопасности в кризисных центрах размещены 4,5 тысячи женщин с детьми. Число обращений по фактам семейно-бытового насилия сократилось на 1,2 тысячи. Число уголовных правонарушений в этой сфере снизилось на 10,4%, в том числе убийств – на 11%. Министр поручил сосредоточить работу подразделений на раннем предупреждении насилия, обеспечить контроль за соблюдением защитных мер и индивидуальную работу с семьями, где существует риск повторных случаев.

Продолжается работа по пресечению ночных гонок, опасного дрифта и шума, нарушающего отдых жителей. С начала года пресечено 386 фактов дрифта, сопровождавшихся нарушениями ПДД и общественного порядка. Из них 59 нарушителей арестованы. На штрафстоянки помещены 142 автомобиля.

В целом на дорогах пресечено 11,9 млн нарушений ПДД, включая более 19 тысяч фактов пьяного вождения, более 247 тыс. случаев пользования телефонами при вождении. 2,4 тыс. водителей лишены права управления автотранспортом. Число ДТП снизилось на 5%, раненых - на 7%, погибших - на 16%. Руководителем ведомства поставлены задачи усилить контроль за транспортной дисциплиной и совместно с акиматами повысить безопасность опасных участков.

Полиция также принимает меры по фактам нецензурной брани и противоправного поведения стримеров в прямых эфирах. К административной ответственности привлечены более 150 пользователей, включая блогеров и стримеров. Из них 58 арестованы. Факты нарушений и принятые меры публично освещаются в СМИ для предупреждения подобных случаев и формирования в обществе нетерпимости к противоправному поведению.

По линии борьбы с организованной преступностью c начала года зарегистрировано 44 уголовных дел, в том числе три транснационального характера, к уголовной ответственности привлекаются 238 представителей криминальной среды.

- Сегодня преступные группы действуют и под прикрытием бизнеса, создают мошеннические схемы и финансовые пирамиды. Необходимо устанавливать организаторов, пресекать легализацию преступных доходов и влияние криминала на экономику, - поручил министр.

Отдельное внимание уделено борьбе с наркопреступностью как прямой угрозой жизни и здоровью граждан. Ликвидировано на девять нарколабораторий больше, чем за аналогичный период прошлого года. Не допущено в незаконный оборот более 31 тонны наркотиков - на 20% больше.

Кроме того, командованию Национальной гвардии МВД поручено укрепить воинскую дисциплину и обеспечить безопасность несения службы. Приоритетом определено сохранение жизни и здоровья военнослужащих. Министр потребовал пересмотреть подготовку и тренировки с учетом современных требований, уделяя основное внимание их качеству.

Отдельно поставлены задачи по соблюдению законности в собственных рядах. Руководители обязаны усилить контроль за личным составом, соблюдением служебной этики, поведением сотрудников в повседневной жизни и социальных сетях. Поручено укрепить наставничество и профессиональную подготовку. За дисциплину подчиненных каждый руководитель несет персональную ответственность.

Также даны конкретные поручения по противодействию киберпреступности и экстремизму, профилактике правонарушений, миграционному контролю, совершенствованию следственной работы и деятельности уголовно-исполнительной системы.

Завершая заседание, министр внутренних дел обозначил главный приоритет – предупреждать угрозы и обеспечивать безопасность граждан, чтобы люди чувствовали себя защищенными дома, на улицах и в общественных местах.