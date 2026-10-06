Распитие алкоголя в общественном месте пресекли полицейские в Талдыкоргане

В Талдыкоргане камеры центра оперативного управления полиции зафиксировали группу молодых людей, распивавших алкогольные напитки в общественном месте.

На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В отношении молодых людей приняты меры за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

Общественное место — это пространство, где каждый человек имеет право чувствовать себя спокойно и безопасно. Распитие спиртных напитков, громкое и вызывающее поведение не только нарушают установленный порядок, но и доставляют неудобства окружающим.

Важно понимать: культура поведения начинается с уважения к другим. Особенно это касается молодых людей — грубость и демонстративное пренебрежение общественными нормами никого не делают лучше.

Полиция призывает граждан соблюдать закон, уважать окружающих и помнить: порядок в городе начинается с каждого из нас.