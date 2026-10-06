Пьяного водителя, совершившего шесть правонарушений за день, арестовали на 18 суток в ЗКО

В ночь на 3 октября сотрудники батальона патрульной полиции ДП ЗКО во время патрулирования по улице Толе би в Уральске обратили внимание на манеру вождения водителя автомобиля Hyundai Tucson и подали ему сигнал об остановке.

Однако водитель не выполнил законное требование сотрудников полиции, увеличил скорость и попытался скрыться.

Полицейские незамедлительно остановили автомобиль и установили личность водителя. За рулем находился 37-летний местный житель.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В течение одного дня мужчина совершил шесть правонарушений: не выполнил законное требование сотрудника полиции, нарушил требования дорожного знака, дважды проехал на запрещающий сигнал светофора, выехал на полосу встречного движения и управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Благодаря своевременным действиям сотрудников полиции водитель был остановлен, что позволило предотвратить возможное дорожно-транспортное происшествие и иные тяжкие последствия, которые могли возникнуть в результате управления автомобилем в состоянии опьянения.

Автомобиль водворен на специализированную стоянку.

По решению суда виновному назначено административное взыскание в виде ареста сроком на 18 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 7 лет 6 месяцев.