В Direct официальной Instagram-страницы департамента полиции Павлодарской области поступила благодарность в адрес руководства ведомства и сотрудника патрульной полиции Айдоса Байкадамова.

Жительница Наталия Анисимова выразила признательность полицейскому за профессионализм, оперативность и внимательное отношение к людям. По словам автора обращения, ее родители попали в дорожно-транспортное происшествие на трассе вблизи города Аксу.

На место происшествия прибыл патрульный экипаж № 1650. Как отмечает Наталия, Айдос Байкадамов оперативно оценил ситуацию, доступно разъяснил дальнейшие действия, а также грамотно организовал движение транспорта на участке ДТП, обеспечив безопасность участников дорожного движения.

— В стрессовой ситуации очень важно встретить человека, который уверенно и профессионально выполняет свою работу, — отмечает автор обращения.

Для полицейского такие слова признательности — одна из самых ценных оценок его работы. Подобные обращения показывают, насколько важны профессионализм, выдержка и человеческое отношение при исполнении служебных обязанностей.

Департамент полиции Павлодарской области благодарит граждан за обратную связь и высокую оценку работы сотрудников.