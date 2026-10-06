Молодой человек получил наказание за нецензурное граффити на асфальте в ВКО

В селе Рассыпное Шемонаихинского района молодой человек решил оставить граффити на асфальтовом покрытии. Однако рисунок быстро оказался в поле зрения полиции.

Факт нарушения выявила мобильная группа Шемонаихинского отдела полиции в ходе профилактической работы. Личность нарушителя установлена — им оказался 19-летний молодой человек.

Как установил суд, он нанес аэрозольной краской черного цвета изображение и надпись нецензурного характера, тем самым осквернив место общего пользования. Вину молодой человек признал и выразил сожаление о случившемся.

В отношении него составлен административный протокол. Суд назначил административное взыскание в виде штрафа.

Полиция напоминает: осквернение мест общего пользования влечет административную ответственность. Принцип "Закон и порядок" един для всех.