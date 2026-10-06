Транспортная полиция усилила контроль за соблюдением миграционного законодательства

С начала текущего года сотрудники департамента полиции на транспорте привлекли к административной ответственности 3 043 иностранных гражданина за нарушение миграционного законодательства, из которых 2 801 нарушил правила пребывания на территории Казахстана. По решениям судов 837 нарушителей уже выдворены за пределы страны.

Так, на территории железнодорожного вокзала станции Астана сотрудники управления полиции на транспорте выявили трех иностранных граждан в возрасте 22, 28 и 33 лет, которые работали строителями-разнорабочими без предусмотренных законодательством документов, дающих право на осуществление трудовой деятельности в Казахстане.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы за нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения.

По решению суда им назначено административное взыскание в виде выдворения за пределы РК.

Транспортная полиция напоминает: иностранные граждане обязаны соблюдать требования миграционного законодательства Республики Казахстан, в том числе установленные правила пребывания и порядок осуществления трудовой деятельности.

Работа без необходимых документов влечет административную ответственность, включая выдворение за пределы страны и возможное ограничение последующего въезда в Казахстан.