В ходе мониторинга социальных сетей полицейские выявили видеозапись, на которой запечатлены беспорядочно разбросанные отходы после проведения строительных работ.

Полицейские оперативно отреагировали на информацию и установили гражданина, выбросившего мусор в неустановленном месте. Им оказался 27-летний житель города.

С гражданином была проведена разъяснительная работа, ему объяснили необходимость соблюдения правил благоустройства. В свою очередь, мужчина осознал последствия своего поступка, самостоятельно убрал образовавшуюся кучу мусора и полностью очистил территорию.

Полиция призывает граждан соблюдать чистоту окружающей среды, не выбрасывать мусор в неустановленных местах и ответственно относиться к благоустройству населенных пунктов.