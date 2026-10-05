Более 7 тысяч нарушений в сфере благоустройства выявили в ЗКО

С начала года сотрудники полиции Западно-Казахстанской области в рамках "Таза Қазақстан" выявили 7 047 правонарушений. В том числе 1 036 фактов выброса мусора в неустановленных местах, 370 фактов загрязнения общественных мест и 5 641 нарушение требований по благоустройству. По всем выявленным фактам виновные лица привлечены к ответственности.

В Уральске 50 контейнерных площадок оборудованы камерами видеонаблюдения и подключены к системе "Target EYE". С начала года с помощью видеокамер сотрудники полиции выявили 41 административное правонарушение, виновные лица привлечены к ответственности.

Кроме того, сотрудники полиции совместно с местными исполнительными органами и другими заинтересованными службами на постоянной основе проводят рейдовые мероприятия. В ходе совместных рейдов в Уральске выявлено 30 стихийных мест складирования мусора. В настоящее время все они ликвидированы.

Полиция продолжает профилактическую работу с населением и призывает граждан соблюдать чистоту, не выбрасывать мусор в неустановленных местах и бережно относиться к окружающей среде.