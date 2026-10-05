Полиция предупреждает: обещания "легкого заработка" могут привести к крупным потерям

Все началось с того, что 60-летняя сельчанка увидела в Instagram объявление о том, что якобы один из банков обещает выплаты всем, кто родился до 1991 года. Она подала заявку, указав свое имя и номер телефона.

Вскоре ей позвонил человек, представившийся специалистом брокера, производящее хлебобулочные изделия. Он предложил женщине зарабатывать на инвестициях. Следуя его указаниям, сельчанка открыла "торговый счет", на который перевела 100 долларов, взятых в рассрочку через банковский сервис.

В дальнейшем около месяца с ней на связи находилась женщина, которая называла себя "аналитиком" и давала "рекомендации по инвестициям". Сельчанка уговорила своего супруга участвовать в "раскрутке". Они потратили все накопления и набрали кредитов в разных банках, прежде чем поняли, что стали жертвами кибераферистов. Сумма ущерба составила 10 млн тенге.

По данному факту полицейские установили ряд лиц, которые выступали в мошеннической схеме в качестве дропперов. После разъяснительной работы стражей порядка потерпевшие подали иск в гражданский суд о возмещении ущерба с дропперов.

Полицейские отмечают: схема обмана с "инвестициями" не самая распространенная (с начала года в СКО зарегистрировано 16 таких мошенничеств), однако нередко влечет особо крупный ущерб.

Прежде чем рассчитывать на заработок в интернете, следует внимательно изучить тему. Нельзя доверять излишне заманчивым предложениям и выполнять банковские операции по указанию незнакомых людей.