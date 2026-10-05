Более 10 кг гашиша изъяли полицейские в Жамбылской области

В ходе оперативно-профилактических мероприятий "Қарасора-2026" и "Дәрмек" в городе Шу задержан 39-летний мужчина.

В ходе обыска на заднем дворе жилого дома обнаружено и изъято 10 кг 108 гр гашиша.

По факту незаконного хранения наркотических средств в особо крупном размере без цели сбыта начато досудебное расследование.

Подозреваемый водворен в ИВС.

Операцию провели сотрудники КПН МВД РК, УПН и МРОПН ДП Жамбылской области и ДКНБ по Шускому району при силовой поддержке СОБР ДП Кызылординской области.