Двух подозреваемых в краже шести лошадей задержали в ЗКО

В Жангалинском районе Западно-Казахстанской области сотрудники полиции раскрыли кражу шести лошадей с пастбища.

В сентябре текущего года с территории пастбища были похищены шесть голов лошадей, принадлежащих двум владельцам. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 1,8 млн тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали двоих жителей района, причастных к совершению кражи.

В ходе досудебного расследования установлено, что похищенные лошади были перегнаны в загон, после чего на автомобиле вывезены в город Атырау и реализованы.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По итогам досудебного расследования будет принято законное процессуальное решение.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иные сведения досудебного расследования разглашению не подлежат.