Пенсионерка едва не перевела мошенникам 7 млн тенге в области Улытау

История жительницы области Улытау, которая едва не потеряла 7 млн тенге, началась с обычного телефонного звонка. Незнакомые люди предложили пенсионерке заменить домофон, а затем вовлекли ее в многоэтапную схему обмана. Сохранить сбережения женщине помогли сотрудники банка и полиции.

По словам пенсионерки, звонившие убедили ее якобы помочь в раскрытии банды мошенников. Для этого требовалось перевести собственные сбережения на так называемый "безопасный счет". Взамен злоумышленники обещали зачислить на ее счет государственные деньги.

Поверив собеседникам, женщина пришла в банк. Внимательные сотрудницы вовремя остановили ее. Помощь в этой ситуации оказали и сотрудники полиции. По словам пенсионерки, даже после этого злоумышленники продолжали звонить и запугивать ее.

О пережитом жительница региона рассказала в видеоматериале "Спасибо, что помогли". Ее история — напоминание о том, как важно не оставаться один на один с подозрительными звонками и своевременно обращаться за помощью.

Полиция призывает граждан не выполнять указания незнакомых людей о переводе денег и не сообщать им личные данные и коды из СМС. При подозрении на мошенничество необходимо обращаться по номеру "102".