Будущие следователи смогут отрабатывать навыки осмотра места происшествия и проведения процессуальных действий еще во время обучения. В Карагандинском университете имени академика Е.А. Букетова состоялось открытие современной учебной площадки под открытым небом, созданной в рамках сотрудничества с департаментом полиции Карагандинской области.

Новая площадка стала практическим продолжением Меморандума о сотрудничестве между департаментом полиции и университетом, направленного на развитие практико-ориентированной подготовки студентов, повышение качества профессионального обучения и раннюю профориентацию будущих специалистов правоохранительной сферы.

Теперь теоретические знания студенты смогут закреплять непосредственно на практике — в условиях, максимально приближенных к тем, с которыми им предстоит столкнуться в профессиональной деятельности.

На учебной площадке будущие специалисты будут отрабатывать навыки осмотра места происшествия, обнаружения и фиксации следов, проведения следственных и процессуальных действий, а также другие элементы работы, требующие не только знаний законодательства, но и внимательности, точности и умения принимать взвешенные решения.

Особое значение площадка имеет для подготовки будущих следователей. Практические занятия позволят студентам глубже погрузиться в специфику профессии, развить профессиональное мышление и уже на этапе обучения понять, насколько ответственна работа по установлению обстоятельств каждого происшествия.

В открытии учебной площадки приняли участие представители министерства внутренних дел Республики Казахстан, департамента полиции Карагандинской области, руководство и профессорско-преподавательский состав университета, а также студенты.

Представители департамента полиции отметили, что подобные проекты позволяют выстраивать подготовку кадров с учетом реальных требований службы и дают студентам возможность заранее познакомиться с практической стороной профессии.

— Сегодня мы открываем не просто новую учебную площадку. Мы создаем пространство, где теория встречается с практикой. Именно здесь, еще будучи студентами, будущие специалисты получают возможность почувствовать ответственность своей профессии, научиться работать с конкретными ситуациями и понять, насколько важны знания, законность и профессионализм в работе следователя, — отметил начальник управления Следственного департамента МВД Арман Дюсупов.

Сотрудничество департамента полиции и университета будет продолжено. В планах — проведение практических занятий и лекций, профессиональных встреч, ознакомительных мероприятий, олимпиад, дебатов, спортивных и других проектов.

Отдельное внимание уделяется ранней профессиональной ориентации. У студентов появляется возможность еще во время обучения получить представление о службе в органах внутренних дел, познакомиться с требованиями профессии и определить дальнейшую профессиональную траекторию.

Для департамента полиции такое взаимодействие имеет практическое значение: подготовка будущих кадров начинается задолго до их прихода на службу. Чем раньше студент получает возможность применить знания на практике, тем осознаннее он подходит к выбору профессии и требованиям, которые она предъявляет.

Открытие учебной площадки под открытым небом стало очередным конкретным результатом сотрудничества полиции и университета и еще одним шагом к созданию современной системы практической подготовки будущих специалистов.

Департамент полиции Карагандинской области выражает благодарность руководству Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова, профессорско-преподавательскому составу и студентам за инициативность и совместную работу.