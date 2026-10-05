Оружие не терпит небрежности: полиция напоминает о правилах безопасности

В ходе рейдовых мероприятий, направленных на предупреждение фактов незаконной охоты и рыболовства, сотрудники природоохранной полиции на реке Иртыш пресекли факт нарушения правил обращения с гражданским оружием.

Установлено, что мужчина находился на берегу реки, при этом зарегистрированное на него охотничье оружие находилось в заряженном и расчехленном состоянии, что является нарушением требований законодательства Республики Казахстан.

— За нарушение требований пользования животным миром и правил охоты в отношении правонарушителя составлен административный протокол и направлен в суд для принятия процессуального решения, — сообщил начальник управления общественной безопасности ДП Павлодарской области Азамат Куркебаев.

Полиция напоминает владельцам оружия о необходимости строгого соблюдения правил его хранения, ношения и транспортировки.