День учителя: школа будущих офицеров правопорядка начинается с преподавателя

В день преподавателя, особое внимание уделяется учителям, которые формируют профессиональные знания и навыки будущих офицеров.

Академия Национальной гвардии МВД Республики Казахстан является одним из передовых военных вузов страны и ключевым центром подготовки офицерских кадров для войск правопорядка.

За годы существования учебного заведения состоялось 26 выпусков. Более 6 тысяч выпускников Академии сегодня проходят службу в Национальной гвардии и других силовых структурах Республики Казахстан. Многие из них занимают руководящие должности и продолжают развивать систему обеспечения общественной безопасности и правопорядка.

В Академии проходят службу и работают 15 специалистов, имеющих ученую степень и (или) ученое звание. Среди них — три кандидата наук и восемь докторов философии (PhD). Ученое звание ассоциированного профессора (доцента) имеют восемь специалистов, четверо из которых обладают ученым званием без ученой степени.

Научный потенциал Академии составляет основу совершенствования образовательного процесса, развития военной науки и подготовки квалифицированных офицеров. Исследовательская работа преподавателей направлена на изучение актуальных вопросов военной службы, совершенствование методики обучения и внедрение научных разработок в практику служебно-боевой деятельности Национальной гвардии.

На постоянной основе на базе Академии проводятся международные научно-практические конференции, семинары и другие научные мероприятия. Они объединяют представителей военных учебных заведений, научного сообщества и правоохранительных структур, создавая площадку для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов военного образования и службы.

С 2022 года в Академии действует балльно-рейтинговая система оценки результатов научно-исследовательской деятельности кафедр, циклов и профессорско-преподавательского состава. Она позволяет системно оценивать научную активность, публикационную работу, участие в научных мероприятиях и практическую значимость проводимых исследований.

На постоянной основе поощряются военнослужащие и преподаватели, внесшие значительный личный вклад в развитие научной деятельности, продемонстрировавшие высокую публикационную активность и достигшие результатов в научно-исследовательской работе.

В исследовательскую деятельность активно вовлекаются и обучающиеся Академии. Такая работа помогает будущим офицерам развивать аналитическое мышление, углублять профессиональные знания и находить практические решения актуальных задач военной службы.

Сегодня Академия продолжает укреплять свои научные и образовательные традиции. За каждым подготовленным офицером стоят знания, опыт и профессиональный труд преподавателей, которые вносят весомый вклад в подготовку кадров для Национальной гвардии и всей системы обеспечения безопасности страны.