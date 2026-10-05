МВД: Полиция пресекла 537 фактов незаконной установки дополнительных топливных баков

Министерство внутренних дел продолжает работу по пресечению незаконного вывоза горюче-смазочных материалов за пределы страны.

На 48 автомобильных пунктах пропуска организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции. Особое внимание уделяется транспортным средствам, оборудованным дополнительными топливными баками.

С начала года пресечено 537 фактов незаконной установки дополнительных баков общим объемом более 150 тонн.

К примеру, 2 октября в Жамбылской области выявлен гражданин сопредельного государства, который на своем грузовом авто установил дополнительный бак без разрешения на 500 литров. Мужчина привлечен к ответственности, бак демонтирован.

Дополнительные емкости демонтируются, а водители привлекаются к административной ответственности. Работа по пресечению незаконного вывоза горюче-смазочных материалов продолжается.