МВД: За неделю полицейские пресекли 201 факт пьяного вождения

Министерство внутренних дел продолжает системную работу по обеспечению закона и порядка, защите прав и безопасности граждан.

За неделю по горячим следам полицейские раскрыли одно убийство, три умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 11 грабежей, 218 краж, а также семь скотокрадств и восемь угонов автомобилей.

За неделю полицейские пресекли почти 10 тысяч нарушений Правил дорожного движения. Среди них - 201 факт пьяного вождения.

Один из таких случаев произошел ночью в городе Уштобе. Полицейские остановили Toyota Marino. За рулем был 34-летний мужчина в состоянии опьянения. Суд арестовал его на 15 суток и лишил водительских прав на семь лет.

Пресечение фактов дрифта и опасного вождения находится на контроле. За последнюю неделю такие нарушения выявлены в Астане, Костанае и Шымкенте.

В столице двое молодых водителей устроили дрифт на улице Шамши Калдаякова. Оба арестованы на 10 суток. Машины помещены на спецстоянку.

В Костанае дрифт попал на камеры видеонаблюдения. Водителя быстро установили. Оказалось, только с начала года он уже 16 раз привлекался за нарушения ПДД. Суд назначил ему 15 суток ареста.

В Шымкенте 18-летний водитель Mercedes-Benz устроил дрифт и нарушал тишину ночью. Он также арестован на 10 суток.

С 21 сентября по стране удалено более 13 тысяч незаконных надписей и граффити. Возбуждено свыше шести тысяч административных дел. По четырем наиболее серьезным фактам начаты досудебные расследования. Одно - по факту вандализма, еще три - по наркограффити.

Позиция полиции здесь однозначная: вандализм, порча чужого имущества, опасное вождение и пьяные водители без внимания не останутся.