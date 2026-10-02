До шести лет лишения свободы: 11 человек осуждены за скотокрадство в области Абай

В Бескарагайском районе области Абай суд вынес приговор в отношении 11 человек по уголовному делу о неоднократных кражах скота. Им назначены наказания в виде лишения свободы на сроки до шести лет. Приговор не вступил в законную силу.

Расследование провели сотрудники Бескарагайского районного отдела полиции.

Одним из эпизодов дела стали события 20 февраля 2026 года. Около 02:00 вблизи села Өндіріс полицейские остановили три автомобиля, вызвавших подозрение в возможной причастности к краже скота.

В ходе дальнейшего расследования полицейские установили обстоятельства неоднократных краж скота и собрали доказательства, которые были представлены суду.

Полиция призывает владельцев скота обеспечить контроль за выпасом животных и своевременно сообщать об их пропаже. При обнаружении подозрительных автомобилей возле пастбищ и мест содержания скота следует обращаться по номеру "102".