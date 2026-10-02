Полицейские предотвратили перевод 1,1 млн тенге мошенникам в Петропавловске

Очередной случай интернет-мошенничества предотвратили бойцы СОБР в Северном Казахстане. Их бдительность помогла 57-летнему петропавловцу сохранить по меньшей мере 1 млн 100 тыс. тенге.

Офицеры специального отряда быстрого реагирования департамента полиции СКО регулярно дежурят в торговых домах — с 9:00 до закрытия. Один сотрудник в форме охраняет общественный порядок, другой, в штатском, нацелен на предотвращение интернет-мошенничеств.

Карасай Ботпаев и Бауржан Ахмет дежурили в торговом доме "Рахмет". Карасай обратил внимание на пожилого мужчину с пачкой денег, который взволнованно разговаривал по телефону возле банкомата. Полицейский представился, показав служебное удостоверение. Сначала мужчина не стал ему доверять, поэтому пришлось позвать напарника в форменном обмундировании. Лишь после этого мужчина прислушался к стражам порядка.

Он рассказал, что торгует криптовалютой на Binance, однако на вопрос полицейских, что такое Binance, ответить не смог. Выяснилось, что недавно он увидел объявление о заработке в интернете, написал на указанный номер в Telegram и получил предложение "зарабатывать" на криптовалюте.

Мошенники, стоявшие за объявлением, присылали мужчине "графики доходности" вложений. Конечно, с реальной криптовалютной биржей они не имели ничего общего, однако горожанин был готов перечислить преступникам значительную для себя сумму денег.

Благодаря бдительности полицейских ущерб не был причинен. Стражи порядка убедительно просят граждан не доверять обещаниям легкого заработка. Не занимайтесь "инвестированием", если вы не разбираетесь в этом, тем более не следует делать это, полагаясь на указания незнакомых лиц.

Стоит учитывать, что в практике Ботпаева были случаи, когда мошенники совершали видеозвонки людям от имени их родственников, подменяя внешность с помощью нейросетей. Для этого аферисты используют фотографии, которые люди сами размещают в интернете. Если близкий человек связывается с вами по видеозвонку и просит перечислить деньги, обязательно убедитесь, что это именно он: задайте ему вопросы, на которые не сможет ответить посторонний.

Мошенники используют самые разные уловки. Важно помнить: любую информацию, касающуюся ваших финансов, необходимо проверять по официальным каналам. В ситуациях, имеющих признаки мошенничества, незамедлительно обращайтесь в полицию.