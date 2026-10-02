В столице во Дворце "Жастар" состоялся городской студенческий форум на тему "Қазақстанның болашағы: Интеллект, Экология, Тәртіп" в рамках проекта "STUDENT UNITY: жүйелі көшбасшылық".

В работе форума приняли участие около 500 студентов высших учебных заведений столицы. В рамках мероприятия молодежь представила доклады и инновационные проекты, направленные на развитие интеллектуального потенциала, экологической культуры и ответственного отношения к вопросам общественного порядка.

В числе представителей государственных органов в форуме приняли участие сотрудники столичной полиции. В ходе выступления они рассказали о предполагаемой инициативе по созданию в вузах единой системы профилактики наркоправонарушений.

Предлагаемый подход предусматривает не только проведение разовых профилактических лекций, но и системную работу с молодежью с учетом факторов риска, особенностей студенческой среды и современных способов вовлечения в незаконный оборот наркотиков.

Профилактическая работа полиции постепенно становится более содержательной и адресной. Наша задача — не только предупредить молодого человека об уголовной ответственности и последствиях употребления и распространения наркотиков, но и понять причины рискованного поведения, помочь сформировать правильные жизненные ориентиры и устойчивость к деструктивному влиянию.

Особое внимание в рамках инициативы предлагается уделить взаимодействию с администрациями вузов, преподавателями, психологами, родительской общественностью и самими студентами. Предполагается, что профилактическая система будет включать информационно-разъяснительную работу, выявление факторов риска, развитие навыков безопасного поведения и формирование каналов своевременного обращения за помощью.

Эффективная профилактика невозможна усилиями одного ведомства. Важную роль в этой работе играют система образования, семья, психологическое сообщество, общественные организации и сама молодежь.

Проведение подобных студенческих форумов позволяет не только обсуждать актуальные вопросы, но и вовлекать молодых людей в формирование безопасной и ответственной среды, где каждый участник становится частью общей работы по предупреждению правонарушений.