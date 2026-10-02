Более 4 тысяч правонарушений зарегистрировали с помощью дронов в Астане
Департамент полиции города Астаны активно применяет современные технологии для обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения. Одним из таких инструментов являются беспилотные летательные аппараты, позволяющие осуществлять мониторинг городской территории с воздуха.
В настоящее время на территории столицы ежедневно задействуются 10 дронов, которые осуществляют видеомониторинг.
Дроны используются прежде всего для контроля дорожного движения и обеспечения общественной безопасности, мониторинга обстановки во время массовых мероприятий, оказания содействия при проведении оперативно-профилактических и рейдовых мероприятий, а также наблюдения за территориями, не охваченными камерами видеонаблюдения.
Воздушный мониторинг позволяет сотрудникам полиции оперативно оценивать обстановку, своевременно выявлять правонарушения и принимать необходимые меры.
С начала года с помощью дронов зарегистрировано более 4 тысяч правонарушений.
Этот показатель демонстрирует роль современных технологий в работе полиции.
Полиция продолжает работу по дальнейшему совершенствованию цифровых технологий и их эффективному применению в целях предупреждения правонарушений и обеспечения общественной безопасности.