Более килограмма психотропных веществ изъяли у двух молодых людей в ВКО

В Восточно-Казахстанской области предложение о заработке в интернете обернулось уголовным делом.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП ВКО совместно с прокуратурой области в рамках ОПМ "Қарасора" и "Паутина" задержали двух молодых людей, подозреваемых в незаконном обороте психотропных веществ.

Один из задержанных в июле нашел работу через интернет. Вскоре его деятельность оказалась связана с получением и фасовкой запрещенных веществ. За "работу" ему платили криптовалютой, которую он впоследствии обналичивал через банковские счета.

При обыске полицейские обнаружили четыре пластиковые емкости и зип-пакет с порошкообразными веществами, многочисленные зип-пакеты, изоленту и трое электронных весов.

Согласно заключению экспертизы, изъято около 800 гр α-PVP и 334 гр мефедрона. Общий вес психотропных веществ составил более 1 кг.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанные водворены в изолятор временного содержания.

Эта история вновь показывает: объявления о "легком заработке" в интернете могут привести не к обещанному доходу, а к уголовной ответственности. Даже выполнение отдельных поручений — получение, хранение или фасовка запрещенных веществ — означает участие в преступной схеме.